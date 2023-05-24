رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

يبحث عدد كبير من قبل طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور عن نتيجه الصف الاول الثانوي الازهري الترم الثاني 2023، حيث شهدت المواقع الالكترونية وموقع البحث الشهير "جوجل" عمليات بحث مكثفة خلال الآونة الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني لعام 2023، من خلال الموقع الإلكتروني التابع لمشيخة الأزهر والذي تم إطلاقه لخدمة ما يقرب من 1777755 طالب وطالبة من المعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية.

نتيجه الصف الأول الثانوي الازهري الترم الثاني 2023

يتمكن طلاب الثف الأول الثانوي الأزهري من معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية بإدخال البيانات الشخصية للطالب والمعهد المقيد به ورقم جلوسه في الامتحانات.

وأجريت امتحانات الثف الأول الثانوي الأزهري، الأحد الموافق 7 مايو 2023، وامتدت قرابة 11 يومًا فقط حتى الثلاثاء 16 مايو 2023، في المعاهد الأزهرية والتي تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب أثناء أداء امتحانات الترم الثاني.

وتعلن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023، بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأزهري وذلك عقب اعتماد نتائج الطلاب بشكل رسمي والانتهاء رسميا من إجراءات أعمال الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة لضمان حقوق كل طالب في الدرجات التي حصل عليها في كافة المواد الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2023

يستطيع طلاب الصف الأول الثانوي، وأولياء أمورهم، اتباع خطوات بسيطة في كافة محافظات الجمهورية عبر الشبكة العنكبوتية لمعرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، بإدخال كافة البيانات اللازمة كما يلي:

- الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

- اختيار أيقونة نتائج طلاب المعاهد الأزهرية.

- تحديد المرحلة التعليمية الراغب في نعرفة نتائج طلابها ( الثانوية).

- اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب.

- تحديد الشعبة الدراسية (علمي ، أدبي).

- كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

- تدوين رقم الجلوس.

- الضغط على كلمة استعلم.

- ظهور درجات الطالب في الامتحانات بالتفصيل.