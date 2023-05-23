انطلاق ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي في فلسطين

انطلقت صباح، اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة وهم "معهد غزة بنين- معهد غزة فتيات- معهد خانيونس بنين- معهد خانيونس فتيات- معهد الشمال بنين- معهد الشمال فتيات"، للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث أدى الطلاب العلمي والأدبي الامتحان بمادة النحو.

وقال الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين، إن الامتحانات تسير في جو من الهدوء والاستقرار، ولا يوجد أية شكاوى من الأسئلة، وأنه يتم توفير كل سبل الراحة للطلاب.

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، بأن الأزهر يتابع أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بفلسطين بصفة مستمرة، ويعمل على تذليل أي صعوبات تواجه القائمين على الامتحانات، لتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، وتستمر امتحان القسم العلمي إلى يوم الأربعاء ٢١/٦/٢٠٢٣، بينما تستمر امتحانات القسم الأدبي إلى يوم الأحد ١٨/٦/٢٠٢٣.