جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-4-2024 والقنوات الناقلة

يبحث محبي كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة، حيث ينظر الجماهير واحدة من أهم المواجهات في دوري أبطال أفريقيا وهي مباراة الأهلي ومازمبي، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني والسعودي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-4-2024.

مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني الساعة 10:00 بتوقيت مصر، ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف برشلونة.

ضمك x التعاون في مباريات دوري روشن السعودي الساعة 18:00

الهلال x الفتح في مباريات دوري روشن السعودي الساعة 18:00

الاتحاد x الشباب في مباريات دوري روشن السعودي الساعة 21:00

مونبلييه x نانت في مباريات دوري فرنسي ليغ 1 الساعة 22:00

بني ياس x حتا في مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين الساعة 17:05

النصر x كلباء في مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين الساعة 17:05

الإمارات x الوحدة في مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين الساعة 19:45

الوصل x الجزيرة في مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين الساعة 19:45

اضنة دمير سبور x غلطة سراي في مباريات دوري تركي ممتاز الساعة 20:00

موعد مباراة الأهلي ومازمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي الساعة 10 بتوقيت مصر، في مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صن داونز والترجي في نفس بطولة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الساعة 9 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

وستنقل مباريات اليوم الدوري الأسباني على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق على مباراة ريال مدريد وسوسيداد المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.