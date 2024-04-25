كرة يد: الأهلى يخسر من الترجى فى نصف نهائى كأس الكئوس الإفريقية

تعرّض فريق الأهلي لكرة اليد (رجال) لخسارة مفاجأة أمام الترجي التونسي بنتيجة 21/25 في نصف نهائي بطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد والمُقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية.

وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة للغاية بين الفريقين، وسط أداء كبير من جانب الترجي، الذي يقوده المصري باسم السوبكي كمدير فني.

جاء شوط المباراة الأول مثيرًا للغاية، وسط أفضلية نسبية للفريق التونسي، الذي احتفظ بالتقدم خلال أغلب لحظات الشوط.

وتقدم الترجي أكثر من مرة بفارق بين هدف لهدفين وسط تراجع كبير في الأداء الأهلاوي.

وتمكن الأهلي من التعادل لأول مرة بنتيجة 8/8 في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وعاد الترجي للتقدم من جديد، لينهي نصف اللقاء الأول متقدمًا بنتيجة 9/10.

التفوق التونسي استمر خلال الشوط الثاني ليواصل الترجي تقدمه على الأهلي، خلال الدقائق العشرة الأولى من الشوط الثاني.

وتمكن الأحمر من التعادل من جديد بنتيجة 16/16، مع انتصاف الشوط الثاني، وسط نقص عددي في صفوف الأحمر من لاعبين بعد حصول سيف هاني (فوكس) وأحمد هشام (سيسا) على إيقاف لدقيقتين.

عاد الترجي للتقدم 16/18 في ظل تألق كبير من حارس مرماه، الذي تصدى لعدد كبير من الكرات، ومن بينها رمية جزائية أمام عمر (كاستلو).

هجوم الأهلي واصل المحاولة على مرمى الترجي عن طريق عبدالرحمن فيصل وفوكس أكثر من مرة، إلا أن العديد من المحاولات اصطدمت بتألق الناملي حارس عرين الترجي.

عاد الأهلي لإدراك التعادل من جديد عن طريق أحمد عادل لتصبح النتيجة 19/19 قبل عشر دقائق على نهاية المباراة.

تعرض الأهلي لنقص عددي من جديد بعد إيقاف أحد لاعبيه لدقيقتين، وتمكن الترجي من التقدم بفارق هدفين مرة أخرى 19/21 قبل خمس دقائق على النهاية.

حصل أحد لاعبي الترجي على إيقاف لدقيقتين، وتصدى الحارس التونسي أصيل النامي لتصويبة أهلاوية جديدة ليمنع تقليص الفارق قبل أربع دقائق من النهاية.

تسلل الإحباط للاعبي الأهلي مع تكرار تألق حارس الترجي، ليصوب اللاعبون أكثر من كرة خارج المرمى، وتمكن الترجي من توسيع الفارق لأربعة أهداف قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية.

استسلم لاعبو الأهلي للخسارة ولم تأت الدقائق المتبقية بأي جديد، لتنتهي المواجهة بفوز الترجي بنتيجة 21/25.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الخاسر من مواجهة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري على المركز الثالث، فيم ينتظر الترجي الفائز لمواجهته في المباراة النهائية.