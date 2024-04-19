الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

«يد الأهلي» تنتصر على وفاق عين التوتة ببطولة كأس الكؤوس

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره فريق وفاق عين التوتة بنتيجة  36-31، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

‏‎أقيمت المباراة على صالة متعددة الرياضات بمجمع ميلودي هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.

وتمكن «رجال يد الأهلي» من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-15، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 36-31.

ويلتقي فريق رجال يد الأهلي مع فريق أمل سكيكدة الجزائري غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران.

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