العالمية صعبة.. الأهلى يفوز على الزمالك ويطير نحو سوبر جلوب بسيناريو قاتل

تُوج رجال نادي الأهلي لكرة اليد بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 23 /21 في قمة مثيرة.

وقدم الفريقان مباراة قوية تليق بديربي اليد الإفريقية ولم تُحسم المواجهة سوى في الثواني الأخيرة.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية نسخة 2024 من بطولتي السوبر الإفريقي وبطولة كأس الكئوس الإفريقية بمشاركة عملاقي كرة اليد المصرية الأهلي والزمالك.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد حسم النسختين الأخيرتين على حساب الزمالك أيضًا ليفوز باللقب على حساب غريمه التقليدي في ثلاث نسخ متتالية لأول مرة في التاريخ.



وصف المباراة

تقدم الأهلي سريعًا بهدفين عن طريق عبدالرحمن فيصل وعمر خالد (كاستلو) من رمية جزائية مع تصدي محمد إبراهيم لأولى التصويبات البيضاء.

واستبعد طاقم الحكام الجزائري جناح الأهلي أحمد هشام (سيسا) لمدة دقيقتين بعد مرور دقيقتين فقط.

تعرض سيسا للاستبعاد الثاني للمرة الثاني بعد ثوانٍ من عودته للملعب، فيما واصل محمد إبراهيم تألقه وتصدى لتصويبة زملكاوية ثانية.

سجل سيف هاني (فوكس) ثالث أهداف الأهلي بعد مرور ست دقائق ليرد أكرم يسري سريعًا بأول أهداف الكتيبة البيضاء.

حصل أحمد عادل على رمية جزائية أهلاوية جديدة ليترجمها كاستيلو لهدف فريقه الرابع.

احتسب حكام المباراة رمية جزائية لصالح الزمالك، ونفذها أكرم يسري الذي اصطدم بتألق عبدالرحمن حُميد والذي تصدى لرمية يسري.

نجح الزمالك في تقليص الفارق بهدفين متتاليين عن طريق الفولي وشادي خليل، لتصبح النتيجة 4 /3 مع مرور 11 دقيقة.

وتمكن زياد حشاد من تقليص الفارق، قبل أن يدرك أكرم يسري التعادل الأول للزمالك خلال اللقاء في الدقيقة الرابعة عشرة.

تقدم عمر الفولي للزمالك للمرة الأولى في الدقيقة الثامنة عشرة قبل أن يعود الأهلي بالتعادل سريعًا بهدفين متتاليين عن طريق أحمد عادل.

وعاد عمر الفولي وتقدم للأبيض من جديد في الدقيقة الثانية والعشرين من زمن الشوط.

وحصل الفولي على إيقاف لدقيقتين بقرار من حكام المباراة قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول.

تعادل فيصل بهدف الأهلي الثامن استغلالًا لنقص الزمالك العددي في الدقيقة 23، فيما حصل نبيل شريف ظهير الأهلي على إيقاف جديد لدقيقتين.

وتقدم أحمد الأحمر للزمالك بهدف من رمية جزائية ورد عادل بهدف أهلاوي ثامن في الدقيقة 24.

أحرز أحمد حسام هدفًا جديدًا للزمالك ليعود ويتقدم بنتيجة 9/8 قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.

سجل عبدالرحمن فيصل هدفًا ثالثًا له وتاسعًا لفريقه قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

عاد زياد حشاد وتقدم للزمالك من جديد بهدف عاشر قبل أن يعادل أحمد خيري النتيجة سريعًا بعد المرور بمهارة رائعة لينتهي الشوط بنتيجة التعادل 10/10.



افتتح الزمالك أهداف الشوط الثاني في أولى الثواني عن طريق عمر الفولي ليتقدم 11 /10.

وتصدى فلفل لأولى تصويبات الأهلي قبل أن يعزز عمر بكار تقدم الزمالك بهدف جديد مع مرور خمس دقائق، ليرد الأهلي سريعًا بهدفه الحادي عشر.

حصل محترف الزمالك المونتينيجري فوكو بروزان على إيقاف لمدة دقيقتين وتعادل أحمد هشام (سيسا) للأهلي في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني قبل أن يعود الزمالك ويتقدم من جديد بهدفه الثالث عشر.

وأوقف حكام المباراة شادي خليل لدقيقتين بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي الأهلي في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر المباراة.

أهدر (سيسا) فرصة التعادل من رمية جزائية بعد أن صوبها بقوة في القائم، وحرم محمد إبراهيم الزمالك من توسيع الفارق بعد تصديه ببراعة لتصويبة من عمر الفولي.

عاد "سيسا" لتصحيح خطئه مباشرة وأدرك التعادل في الدقيقة 12 إلا أن الزمالك عاد للتقدم من جديد عن طريق شادي خليل.

وتعادل عمر سامي من جديد لصالح الأهلي من رمية جزائية، فيما حصل أحمد حسام على إيقاف جديد لدقيقتين.

تقدم الأهلي لأول مرة مع انتصاف الشوط الثاني عن طريق أحمد خيري لتصبح النتيجة 15 /14.

أشهر حكام المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد الأحمر قائد الزمالك بعد خطأ في تصويب الكرة التي ارتطمت بوجه عبدالرحمن حُميد حارس الأهلي أثناء تصويب رمية جزائية.

تعادل شادي خليل للزمالك بعد عدة دقائق من الصيام التهديفي لتصبح النتيجة 15/15 مع مرور 19 دقيقة.

وتصدى محمد إبراهيم لتصويبة زملكاوية من انفراد تام للتونسي محمد رضا بعد قطع الكرة من هجمة أهلاوية.

تقدم محسن رمضان للأهلي وتألق محمد إبراهيم من جديد وتصدى لتصويبة زملكاوية جديدة قبل أن يوسع عمر سامي الفارق للأهلي لهدفين من رمية جزائية.

عادل الزمالك النتيجة بهدفين متتاليين بعد تألق جديد من فلفل نجم الحراسة البيضاء وحصل محمد رضا محترف الزمالك على إيقاف لدقيقتين قبل 10 دقائق على نهاية المباراة.

تقدم محسن رمضان للأهلي من جديد استغلالًا للنقص العددي لتصبح النتيجة 18 /17، وتمكن نبيل شريف من توسيع الفارق بعد قطع الكرة استغلالًا لنقص الزمالك العددي لتصبح النتيجة 19 /17 قبل تسع دقائق على النهاية.

عاد المتألق عمر الفولي وقلص الفارق للأبيض من جديد قبل أن يرد عبدالرحمن فيصل بهدف الأهلي العشرين ليعيد فارق الهدفين لكتيبة ديفيد ديفيز.

حصل أحد لاعبي الأهلي على إيقاف لدقيقتين وقلص مودي الفارق لهدف واحد من جديد من رمية جزائية قبل خمس دقائق على النهاية.

عاد الزمالك للتعادل من جديد عن طريق عمر الفولي لتصبح النتيجة 20/20، إلا أن فيصل تقدم سريعًا للأهلي مرة أخرى.

وحصل لاعب الأهلي سيف هاني على إيقاف لدقيقتين قبل أربع دقائق على النهاية، وعاد الفولي نجم المباراة الأول ليدرك التعادل الزملكاوي بنتيجة 21/21.

حصل ياسر سيف أيضًا على إيقاف لدقيقتين ليصعب من مهمة الأهلي خلال الدقائق الأخيرة مع احتساب رمية جزائية للزمالك، ونجح عبدالرحمن حُميد في التصدي للرمية ليبقي على التعادل لفريقه في وقت معقد من عمر المواجهة.

تألق عبدالرحمن فيصل استمر هو الآخر وتقدم للأهلي من جديد على الرغم من النقص العددي قبل دقيقة من النهاية، فيما تعملق حارس الأحمر محمد إبراهيم ومنع التعادل للزمالك قبل 20 ثانية على نهاية اللقاء.

حصل ديفيد ديفيز على وقت مستقطع قبل 19 ثانية على النهاية ودفع بصفقته الجديدة حماصة والذي حصل على تمريرة مميزة من أحمد خيري وأنهى المباراة بهدف جديد للأهلي.

حصل محمد إبراهيم نجم حراسة الأهلي على جائزة رجل المباراة بعد مساهمته في فوز فريقه بتصديات هامة في اللحظات الحاسمة من المباراة.

وتُوج الأهلي باللقب على حساب الزمالك للمرة الثالثة على التوالي ليضيف اللقب الرابع لسجل بطولاته القارية فيما توقف رصيد الزمالك عند سبعة ألقاب.

وتأهل الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه ليحقق رقمًا جديدًا غير مسبوق في تاريخ كرة اليد المصرية.