الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بطولة إفريقيا: "يد الأهلي" تصيب الأسهم الكيني بثلاثية

فريق الأهلي للكرة
فريق الأهلي للكرة الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بـ الأهلي، على فريق الأسهم الكيني 3/0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة الأهلي حتى 24 أبريل الجاري.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللقاء تمامًا وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق العلامة الكاملة في المجموعة ويتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى.

‏‎فاز «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-10، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-12، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز على الأسمنت الإثيوبي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

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