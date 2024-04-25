دورى أبطال إفريقيا: الأهلى يواجه مازيمبى بزيه التقليدى

عقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وفريق مازيمبي، وذلك للاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين، غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وأسامة محمد إداريا الفريق، إلى جانب منسق ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق مازيمبي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كل الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء، وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على حساب فريق سيمبا التنزاني، بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد فريق مازيمبي لهذا الدور على حساب فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف إيابًا بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.

ويملك النادي الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا كان آخرها في الموسم الماضي وحققه على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وسبق أن أشار مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي، إلى أنه سيحسم اختياراته لقائمة مباراة مازيمبي عقب المران الختامي مساء اليوم.

وأشار كولر إلى أن الفريق واجه غيابات قبل مباراة الذهاب خاصة في وسط الملعب، إلى جانب تعرض الفريق لإصابات جديدة خلال المباراة، وهو ما دفعه إلى إشراك محمود متولي بالتنسيق مع سامي قمصان، المدرب العام، مشيدًا بأداء اللاعب خلال مباراة الذهاب.