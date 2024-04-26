سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 26-4-2024 فى البنوك

سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا، بعد أن تخطى سعر 48 جنيها، حيث عاود التراجع، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 47.9463 جنيه، بينما استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك القاهرة 47.85 جنيه 47.95 جنيه بنك الإسكندرية 47.85 جنيه 47.95 جنيه بنك فيصل الإسلامي 47.85 جنيه 47.95 جنيه بنك عودة 47.85 جنيه 47.95 جنيه المصرف المتحد 47.85 جنيه 47.95 جنيه البنك التجاري الدولي 47.85 جنيه 47.95 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 جنيه 48.20 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع توقف حرجة التداولات في السوق لمدة 3 أيام مع إجازة عيد تحرير سيناء ويومي الراحة الاسبوعية – الجمعة والسبت-، وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع توقف حرجة التداولات في السوق لمدة 3 أيام مع أجازة عيد تحرير سيناء ويومي الراحة الأسبوعية – الجمعة والسبت-، وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.8463 جنيه 47.9463 جنيه يورو 51.1285 جنيه 51.2498 جنيه جنيه إسترلينى 59.5064 جنيه 59.6356 جنيه فرنك سويسرى 52.3253 جنيه 52.4404 جنيه 100 ين يابانى 30.8706 جنيه 30.9371 جنيه ريال سعودى 12.7563 جنيه 12.7836 جنيه دينار كويتى 155.3249 جنيه 155.7001 جنيه درهم اماراتى 13.0251 جنيه 13.0558 جنيه اليوان الصينى 6.6030 جنيه 6.6170 جنيه