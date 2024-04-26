الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 26-4-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا طفيفًا، بعد أن تخطى سعر 48 جنيها، حيث عاود التراجع، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 47.9463 جنيه، بينما استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك القاهرة47.85 جنيه 47.95 جنيه
بنك الإسكندرية47.85 جنيه47.95 جنيه
بنك فيصل الإسلامي47.85 جنيه47.95 جنيه
بنك عودة47.85 جنيه47.95 جنيه
المصرف المتحد47.85 جنيه47.95 جنيه
البنك التجاري الدولي47.85 جنيه47.95 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي48.10 جنيه48.20 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

تحديثات جميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع توقف حرجة التداولات في السوق لمدة 3 أيام مع إجازة عيد تحرير سيناء ويومي الراحة الاسبوعية – الجمعة والسبت-، وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر   47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع توقف حرجة التداولات في السوق لمدة 3 أيام مع أجازة عيد تحرير سيناء ويومي الراحة الأسبوعية – الجمعة والسبت-، وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري47.85 جنيه للشراء، و47.95  جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.8463 جنيه 47.9463 جنيه
يورو51.1285 جنيه51.2498 جنيه
جنيه إسترلينى59.5064 جنيه59.6356 جنيه
فرنك سويسرى52.3253 جنيه52.4404 جنيه
100 ين يابانى30.8706 جنيه30.9371 جنيه
ريال سعودى12.7563 جنيه12.7836 جنيه
دينار كويتى155.3249 جنيه155.7001 جنيه
درهم اماراتى13.0251 جنيه13.0558 جنيه
اليوان الصينى6.6030 جنيه6.6170 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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