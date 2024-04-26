الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التخطيط: 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بشمال سيناء خلال 5 سنوات

سيناء
سيناء

على مدار 5 سنوات، نفذت الدولة المصرية أكثر من 800 مشروع فى محافظة شمال سيناء، بتكلفة استثمارية قاربت 30 مليار جنيه خلال الفترة بين عامى 2019/2020 و2023/2024، بعدما تضاعفت نسبتها بنحو 132.1%، لتقفز من 2.8 مليار جنيه لـ 6.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاستثمارات الحكومية بشمال سيناء

ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تدرجت الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء سنويًا من 2.8 مليار جنيه فى عام 2019/2020 لـ 4.5 مليار جنيه فى عام 2020/2021، وواصلت الارتفاع إلى 6.2 مليار جنيه فى عام 2021/2022، و7.9 مليار جنيه فى عام 2022/2023، و6.5 مليار جنيه فى عام 2023/2024.


مشروعات قطاع الإسكان فى الصدارة

استحوذ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة للمشروعات التنموية بشمال سيناء، بنحو 8.5 مليار جنيه، يليه قطاع النقل 4.1 مليار جنيه، وقطاع الموارد المائية والرى 3 مليار جنيه، وقطاع التنمية المحلية 2.2 مليار جنيه، وقطاع التعليم العالى والبحث العلمى 1.2 مليار جنيه.


المشروعات التنموية فى سيناء

وتتنوع المشروعات المنفذه فى شمال سيناء بين استكمال إنشاء 17 تجمع تنموى، إنشاء مدينة رفح الجديدة، إنشاء الخطوط الناقلة من محطات تحلية المياه، إنشاء صرف صحى متكامل (معالجة ثلاثية)، واستكمال إنشاء شبكة الرى العامة، واستكمال تطوير محطات طلبات الصرف واستكما إنشاء شبكة الصرف العامة، وأعمال الحماية من أخطار السيول.

وفى قطاع البحث العلمى، نفذت الدولة العديد من المشروعات لرفع كفاءة مبانى الكليات ومنشآت جامعة العريش وبئر العبد، بخلاف مشروعات رصف طرق محلية وتدعيم شبكات الكهرباء، وتطوير خدمات قطاع النقل.

التخطيط شمال سيناء الاستثمارات الحكومية استثمارات العشوائيات

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