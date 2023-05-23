الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

طلاب
طلاب

أكد مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء محمد سعد خضر، انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وشهادات القراءات بالمحافظة.

واطمأن مدير عام المنطقة - خلال جولته التفقدية اليوم /الثلاثاء/ - على عدم خروج الامتحان عن المنهج الدراسي، وأيضا عدم وجود أي شكوى في امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظا على سلامة الطلاب.

كما تفقد مراكز الأسئلة التابعة للإدارة التعليمية، واطمأن على تأمينها وحضور أعضاء المركز وانضباط كافة الإجراءات فيه.

من جانبه، أوضح مسئول العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية إبراهيم الفحام، أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون اليوم امتحان مادتي الرياضيات لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة ونصف، أما طلاب الشهادة الإعدادية فيؤدون امتحان مادتي أصول الدين (ورقة أولى في التفسير والحديث) والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.

من ناحية أخرى، فازت ثلاث مدارس للتربية الخاصة بشمال سيناء بالمراكز الأولى للمرشدات والزهرات على مستوى الجمهورية، وذلك في التقييم الجمهوري للعام الدراسي الحالي. 

يذكر أنه سبق فوز أربع فرق بمدارس التربية الخاصة بالمركز الأول جمهوري للكشافة منذ أيام، وحصلت على الدرع الذهبي في المسابقة.

 

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