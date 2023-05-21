جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي والمبعوثين
تبدأ امتحانات الثانوية الازهرية الشهر المقبل، حسب الجدول الذي وضعه الأزهر الشريف للقسمين العلمي والأدبي.
ويبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية في 3 يونيو 2023 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو، ويختلف جدول امتحانات 3 ثانوي أزهر بين القسم الأدبي والعلمي كذلك جدول امتحانات الثانوية الازهرية للمبعوثين، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2023 علمي وأدبي والمبعوثين.
امتحانات 3 ثانوي أزهر علمي 2023
يبدأ جدول امتحانات الثانوية الازهرية علمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وجاء الجدول كالتالي:
- الفقه – الحديث يوم السبت 3 يونيو
- القرآن الكريم يوم الاثنين 5 يونيو
- الجبر والهندسة الفراغية يوم الأربعاء 7 يونيو
- اللغة الأجنبية يوم السبت 10 يونيو
- الاستاتيكا يوم الأثنين 12 يونيو
- الأدب والنصوص يوم الأربعاء 14 يونيو
- الأحياء يوم السبت 17 يونيو
- التفاضل والتكامل يوم الأثنين 19 يونيو
- النحو يوم الأربعاء 21 يونيو
- الكيمياء يوم السبت 24 يونيو
- الديناميكا يوم الأثنين 26 يونيو
- الفيزياء يوم الأثنين 3 يوليو
- البلاغة يوم الأربعاء 5 يوليو
- التوحيد يوم السبت 8 يوليو
- الصرف يوم الأثنين 10 يوليو
التفسير يوم الأربعاء 12 يوليو
امتحانات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2023
يبدأ جدول امتحانات 3 ثانوي أزهر القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.
- يوم الأحد 4 يونيو الفقه – الحديث
- يوم الثلاثاء 6 يونيو القرآن الكريم
- يوم الخميس 8 يونيو البلاغة
- يوم الأحد 11 يونيو الجغرافيا ( للمبصرين فقط)
- يوم الثلاثاء 13 يونيو النحو
- يوم الخميس 15 يونيو التفسير
- يوم الأحد 18 يونيو التاريخ
- يوم الثلاثاء 20 يونيو الفلسفة والمنطق
- يوم الخميس 22 يونيو الأدب والنصوص والمطالعة
- يوم الأحد 25 يونيو اللغة الأجنبية الأولى
- يوم الثلاثاء 4 يوليو الصرف – الإنشاء
- يوم الخميس 6 يوليو التوحيد
- يوم الأحد 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية
اقرأ أيضا
موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتائج الطلاب