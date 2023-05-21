جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي والمبعوثين

تبدأ امتحانات الثانوية الازهرية الشهر المقبل، حسب الجدول الذي وضعه الأزهر الشريف للقسمين العلمي والأدبي.

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية في 3 يونيو 2023 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو، ويختلف جدول امتحانات 3 ثانوي أزهر بين القسم الأدبي والعلمي كذلك جدول امتحانات الثانوية الازهرية للمبعوثين، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2023 علمي وأدبي والمبعوثين.

امتحانات 3 ثانوي أزهر علمي 2023

يبدأ جدول امتحانات الثانوية الازهرية علمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وجاء الجدول كالتالي:

الفقه – الحديث يوم السبت 3 يونيو

القرآن الكريم يوم الاثنين 5 يونيو

الجبر والهندسة الفراغية يوم الأربعاء 7 يونيو

اللغة الأجنبية يوم السبت 10 يونيو

الاستاتيكا يوم الأثنين 12 يونيو

الأدب والنصوص يوم الأربعاء 14 يونيو

الأحياء يوم السبت 17 يونيو

التفاضل والتكامل يوم الأثنين 19 يونيو

النحو يوم الأربعاء 21 يونيو

الكيمياء يوم السبت 24 يونيو

الديناميكا يوم الأثنين 26 يونيو

الفيزياء يوم الأثنين 3 يوليو

البلاغة يوم الأربعاء 5 يوليو

التوحيد يوم السبت 8 يوليو

الصرف يوم الأثنين 10 يوليو

التفسير يوم الأربعاء 12 يوليو

امتحانات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2023

يبدأ جدول امتحانات 3 ثانوي أزهر القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

يوم الأحد 4 يونيو الفقه – الحديث

يوم الثلاثاء 6 يونيو القرآن الكريم

يوم الخميس 8 يونيو البلاغة

يوم الأحد 11 يونيو الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

يوم الثلاثاء 13 يونيو النحو

يوم الخميس 15 يونيو التفسير

يوم الأحد 18 يونيو التاريخ

يوم الثلاثاء 20 يونيو الفلسفة والمنطق

يوم الخميس 22 يونيو الأدب والنصوص والمطالعة

يوم الأحد 25 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

يوم الثلاثاء 4 يوليو الصرف – الإنشاء

يوم الخميس 6 يوليو التوحيد

يوم الأحد 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية

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