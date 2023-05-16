جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي خلال مايو الجاري وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لسير العملية التعليمية خلال 2023.

وتركت وزارة التربية والتعليم لمديريات التعليم في المحافظات وضع جدول امتحانات الشهادة الاعدادية وفق الخارطة الزمنية للامتحانات، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني في القاهرة والجيزة .

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية القاهرة

وضعت محافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية على أن يبدأ الطلاب الامتحانات يوم الأربعاء 17 مايو بمادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف من الساعة 9 إلى الساعة 11.30 وتخصص العشرون دقيقة الأخيرة للإملاء.

ومادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الاعدادي يوم الخميس 18 مايو لمدة ساعتان من الساعة 9 وحتى 11، وامتحان التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.

ويستكمل طلاب الصف الثالث الاعدادي الامتحانات بالقاهرة يوم السبت 20 مايو بمادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 ظهراً، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 إلى 12 ظهراً، ويوم الأحد 21 مايو بمادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين من الساعة 9 و11 ظهراً.

وامتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الاعدادية يوم الإثنين 22 مايو لمدة ساعتين من الساعة 9 و11 ظهراً، والتربية الفنية لمدة ساعتين من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30.

ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً لطلاب 3 إعدادي بالقاهرة .

جدول امتحان 3 إعدادي الجيزة

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحان 3 إعدادي والذي يبدأ يوم السبت 20 مايو بامتحان مادة اللغة العربية والخط، و امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد 21 مايو .

وامتحان مادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الاعدادي يوم الإثنين 22 مايو ، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، و الأربعاء 24 مايو امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، والخميس 25 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).