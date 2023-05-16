انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2022/2023م، السبت المقبل.

ويؤدي الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023، بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعلمية لطلاب الدبلومات الفني، اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023.

فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالمرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي (235255) عضوا وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.