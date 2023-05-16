رابط بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2023

توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، لطلاب مدارس محافظة القاهرة.

ومع ظهور بعض النتائج زاد بحث أولياء الأمور عن رابط بوابة التعليم الأساسي للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس بخطوات بسيطة تعرضها الدستور في التقرير التالي .

رابط بوابة التعليم الأساسي

تتيح مديرية التربية والتعليم من خلال بوابتها الإلكترونية بوابة التعليم الأساسي نتيجة سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية.

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة سنوات النقل للطلاب في مدارس القاهرة من خلال الدخول على بوابة التعليم الاساسي واتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالضغط على رابط بوابة التعليم الاساسي التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

ثانيا : اختيار نتيجة سنوات النقل .

ثالثًا : كتابة الرقم القومي للطالب وهو الرقم المدون على شهادة ميلاد الطالب.

ثالثا : اختيار المرحلة سواء الابتدائية أو الإعدادية.

رابعًا : اختيار الصف الدراسي للطالب.

خامسًا: اختيار الفصل الدراسي والعام الدراسي.

سادسًا : اضغط على عرض النتيجة لمعرفة نتيجة الطالب وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والتي تجري حاليًا في أغلب مدارس القاهرة .

نتيجة سنوات النقل المرحلة الابتدائية

ينتظر أولياء الأمور إعلان نتيجة سنوات النقل للمرحلة الابتدائية وهي الصف الرابع الابتدائي وكذلك الصفين الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي بعد أن أنهوا امتحاناتهم منذ عدة أيام وبدأت عمليات التصحيح والمراجعة في المدارس.

وتوفر بوابة التعليم الاساسي نتيجة سنوات النقل والتي يختلف فيها تقييم الصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي عن الصف السادس الابتدائي حيث يكون الأخير بالدرجات العادية أما الصفين الرابع والخامس بالألوان.

ويشير اللون الأزرق في نتيجة الصف الرابع الابتدائي و نتيجة الصف الخامس الابتدائي إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

أما اللون الأخضر يوضح أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لأقل من 85، واللون الأصفر أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم ودرجاته كانت من 50 لأقل من 65 .

واللون الأحمر أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم، و حصل على درجات من 1 لأقل من 50 .

