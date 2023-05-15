الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني 

الابتدائي
الابتدائي

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي قائمة بحث واهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، للاطمئنان على مجموع درجات ذويهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهائهم من أدائها خلال الأسبوع الماضي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني 

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر السطور التالية:- 

• الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

• اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

• تحديد المرحلة التعليمية الابتدائية.

• وضع علامة صح أمام الصف الدراسي الرابع الابتدائي.

• كتابة بيانات الطالب بدقة.

• تدوين رقم جلوس الطالب بدقة.

• الضغط على كلمة استعلام.

• ظهور قائمة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائى الترم ثانى 2023

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب عبر السطور التالية:- 

  • الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.
  • اختيار المرحلة التعليمية وهى "سنوات النقل ".
  • -اختار الصف الخامس الابتدائي.
  • الضغط على خانة الفصل الدراسى وهو "ترم ثانى"
  • حدد امتحانات العام الدراسي 2023.
  • كتابة الرقم القومي للتلميذ المراد الاستعلام عن نتيجته كما هو مدون في شهادة الميلاد.
  • إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على استعلام.
  • تظهر النتيجة في نهاية الخطوات السابقة.

معنى ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 4 ألوان لنتيجة الترم الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي تعبر عن مستوى الطالب، وهي:-

اللون الأزرق: يعني أن التلميذ حصول الطالب  على مجموع  من 85 إلى 100 درجة في نتيجة الصف الرابع أو الخامس الابتدائي 2023.

اللون الأخضر: يعني حصول الطالب على مجموع درجات تتراوح من 65 لأقل من 85 درجة في نتيجة الصف الرابع أو الخامس الابتدائي 2023.

اللون الأصفر: يعني أن التلميذ حصل على مجموع  من 50 لأقل من 65 درجة في النتيجة.

اللون الأحمر: يعني أن الطالب حصل على مجموع من الدعم من 1 لأقل من 50 درجة في النتيجة.

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