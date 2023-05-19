الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2023

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية

جدول امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه الفصل الدراسي الثاني 2023  من المواضيع التى أزداد معدل البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الثاني 2023

كان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن عن  جدول امتحانات ثالثة إعدادي أزهري الفصل الدراسى الثانى 2023، وذلك بعد أن تم اعتماده رسميًا من قبل القطاع.

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023  

بداية من السبت 20 مايو تبدأ الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية "ترم ثاني" 2023 حسب ما نشره قطاع المعاهد الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية  ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 27 من نفش الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

يوم السبت 20 مايو 

 عقد امتحان مادة اللغة العربية الورقة الأولى (النحو والصرف).

يوم الأحد 12 مايو 

عقد امتحان مادة حفظ القرأن الكريم وتجويده، وعقد امتحان فى الثقافة الاسلامية.

يوم الإثنين 22 مايو 

عقد امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية” المطالعة والنصوص وفنون الكتابة”، وعقد امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 23 مايو 

امتحان مادة اصول الدين ورقة أولى وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء الموافق 24 من شهر مايو 

عقد امتحان مادة اصول الدين ورقة تانية ومادة امتحان العلوم.

الخميس الموافق 25 من شهر مايو

 عقد امتحان مادة الجبر ومادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلى.

يوم السبت الموافق 26 من شهر مايو

 عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية وسيتم عقد امتحان المستوى الرفيع.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

جدول أمتحان طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية "ترم ثان" 2023 م

السبت 20 مايو 2023 

امتحان مادة  الفقه

الأحد 21 مايو 2023 

اللغة العربية (ورقة أولى) (النحو والصرف).

الإثنين 22 مايو 2023 

 اللغة العربية (ورقة ثانية ) (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة)

الثلاثاء 23 مايو 2023 

 أصول الدين (ورقة أولى) (التفسير والحديث)

الاربعاء 24 مايو 2023 

 أصول الدين (ورقة ثانية) (التوحيد والسيرة).

الخميس 25 مايو 2023 

مادة القرآن الكريم وتجويده.

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