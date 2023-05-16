الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

طلاب
طلاب

حددت وزارة التربية والتعليم كيفية توزيع درجات الثانوية العامة 2023 في فبراير الماضي بالتزامن مع إعلان رضا حجازي وزير التربية والتعليم شكل امتحان الثانوية العامة وكيفية تصحيح الامتحانات بعد اعتماد جدول امتحانات 3 ثانوي عام.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023.

 

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للطلاب في الثلاث شعب «أدبي ، وعلمي علوم وعلمي رياضيات». 

وجاء توزيع درجات المواد المشتركة بين الثلاث شعب كالتالي: 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج وجدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي 2023

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة لكل مادة

مادة اللغة العربية :المجموع الكلي 80 درجة، درجات الأسئلة المقالية: 10 درجات لكل سؤال من 3 درجتين، وسؤال التعبير 4 درجات، درجات الأسئلة الموضوعية: 70 درجة/ بعض الأسئلة بدرجة، والبعض الآخر بدرجتين، ويتم الإشارة إليها في ورقة الأسئلة.

 

مادة اللغة الانجليزية : المجموع الكلي 50 درجة ، درجات الأسئلة المقالية: 8 منها 4 درجات على سؤال واحد، ودرجتين على واحد من سؤالين، درجات الأسئلة الموضوعية 42 درجة لكل سؤال من 26، ودرجتين لكل سؤال من 8.

 

مادة اللغة الأجنبية الثانية  : المجموع الكلي 40 درجة ، درجات الأسئلة المقالية 6، حيث لكل سؤال من اثنين 3 درجات، درجات الأسئلة الموضوعية 34، حيث هناك 26 سؤال بدرجة، و3 أسئلة بدرجتين.

 

توزيع درجات الثانوية العامة علمي 

مادة الكيمياء : المجموع الكلي 60 درجة ، درجات الأسئلة المقالية 4، توزّع على سؤالين فقط، درجات الأسئلة الموضوعية 56، يتم توزيعها على نفس العدد من الأسئلة، حيث لكل سؤال درجة

 مادة الفيزياء: المجموع الكلي 60 درجة ، درجات الأسئلة المقالية 4، حيث كل سؤال بدرجتين ، درجات الأسئلة الموضوعية 56، كل سؤال بدرجة واحدة.

مادة الأحياء: المجموع الكلي 60 درجة، درجات الأسئلة المقالية 4، توزّع على سؤالين فقط، درجات الأسئلة الموضوعية 56، يتم توزيعها على نفس العدد من الأسئلة، حيث لكل سؤال درجة.

مادة الديناميكا: المجموع الكلي 30 درجة ، درجات الأسئلة المقالية 4 ، درجات الأسئلة الموضوعية 26

مادة الاستاتيكا: المجموع الكلي 30 درجة، درجات الأسئلة المقالية 4، درجات الأسئلة الموضوعية 26

مادة الجيولوجيا: المجموع الكلي 60 درجة، درجات الأسئلة المقالية 4، درجات الأسئلة الموضوعية 56.

​​​​​مادة الجبر والهندسة : المجموع الكلي 30 درجة ، درجات الأسئلة المقالية 4 ، درجات الأسئلة الموضوعية 26 لطلاب الثانوية العامة 

مادة التفاضل والتكامل : المجموع الكلي 36: درجات الأسئلة المقالية 4 درجات الأسئلة الموضوعية 26 .

 

توزيع درجات 3 ثانوي أدبي 

 

 

جاء توزيع درجات 3 ثانوي للشعبة الأدبية لمادة الجغرافيا ، درجات الأسئلة المقالية 4، درجات الأسئلة الموضوعية 56 ، إجمالي درجات المادة 60درجة . 

مادة التاريخ درجات الأسئلة المقالية 4 ، درجات الأسئلة الموضوعية 56 ، إجمالي درجات المادة 60درجة  لطلاب 3 ثانوي . 

مادة الفلسفة، درجات الأسئلة المقالية 4، درجات الأسئلة الموضوعية 56 ، إجمالي درجات المادة 60درجة 

مادة علم النفس، درجات الأسئلة المقالية 4، درجات الأسئلة الموضوعية 56، بمجموع كلي 60 درجة . 

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 واستعدادات الوزارة للامتحانات

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