موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 واستعدادات الوزارة للامتحانات

أسابيع قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 2023، ويكثر البحث خلال الأيام الماضية عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هذه المواعيد.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 12 يونيو المقبل على أن تنتهى فى 15 يوليو المقبل، مع العلم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 يتخللها إجازات عيد الأضحى المبارك هذا العام.

استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2023

وأنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وأعلن الوزير عن عدة تصريحات خاصة بالامتحانات وهى كالتالى:

_الوزارة حرصت على اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة والتيسير على أبنائنا الطلاب وطمأنتهم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

_مراعاة المستويات المعرفية للطلاب عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية.

_تدريب ۳۰۰ ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

_تصحيح الامتحانات إلكترونيًا في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric.

_إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة

_إجراءات مشددة لمكافحة الغش في الامتحانات وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

_السماح للطالب بالاطلاع على صورة كراسة الأسئلة وصورة البابل شيت الخاص به عند التظلم.

_ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

_سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، وعند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة وكذلك صورة البابل شيت الخاص به، وسيتم إجراء محاكاة التصحيح الإلكتروني أكثر من مرة؛ للتأكد من جودة نظام (سيستم) التصحيح".