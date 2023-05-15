أخبار فاتتك.. كشف المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة وأذربيجان تتعرض للقصف

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حالة الطقس اليوم

البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة أصبح من الموضوعات المهمة من أجل الاستعداد بشكل جيد قبل الخروج من المنزل وارتداء الملابس المناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة، والتي نشهدها خلال هذه الأيام.

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المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختيار أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنوك الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي تم تحديدها من قبل اللجان الفنية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث تكون متزنة وخالية من الأخطاء ومتدرجة من حيث الصعوبة، مشددة على أنه تم اختيار الأسئلة من قبل متخصصين في المواد الدراسية، وتم استبعاد الأجزاء التي تحتمل أكثر من إجابة أو لا توجد لها إجابات.

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تصريح هام من أشرف زكي عن عادل إمام

حل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيفًا في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على شاشة "القاهرة والناس"، وذلك في حوار ولقاء مفتوح عن "الكرة والمجتمع والفن"، تطرق فيه للحديث أيضًا عن بعض الأمور الفنية المختلفة في مصر.

ورد الدكتور أشرف زكي في البرنامج على أسئلة الإعلامي خيري رمضان؛ وخاصة عندما سأله عن ترشح الزعيم الفنان عادل إمام؛ ليكون النقيب في انتخابات نقابة المهن التمثيلية؛ قائلًا: "في مجموعة من الفنانين ضغطوا على أستاذ عادل بشدة أن يترشح لمنصب النقيب عام 2004"

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خبير جيولوجي يكشف أهمية شرق العوينات

قال أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم سابقًا، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع الرقعة الزراعية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، والذي يعد من أساسيات الأمن القومي المصري.

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برشلونة يتوج بلقب الدورى الإسبانى برباعية فى إسبانيول

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه إسبانيول 4/ 2 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة

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أذربيجان تعلن تعرض مواقعها على الحدود الأرمينية للقصف

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تعرض مواقعها على الحدود الأرمينية للقصف بقذائف الهاون.

وقالت الوزارة، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء الأحد، إن القوات الأرمينية استهدفت مواقع الجيش الأذربيجاني قرب قرية ديميرجيدام التابعة لمنطقة كلبجار بمدافع الهاون.

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اعتماد 13 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن اعتماد الجودة فى دمياط

أكد المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 224 بتاريخ 2/5/2023، لحصول 13 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط على شهادة الاعتماد.

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