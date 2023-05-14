اعتماد 13 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن اعتماد الجودة في دمياط

أكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 224 بتاريخ 2/5/2023 لحصول 13 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط على شهادة الاعتماد.



وشمل القرار اعتماد 3 مؤسسات بإدارة السرو التعليمية وهي مدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية وتل الكاشف الابتدائية ومحمد سعيد السنباطي الابتدائية، و3 مؤسسات بإدارة الزرقا التعليمية وهي مدرسة المستقبل المتميزة لغات الإعدادية والشهيد محمود عصام الابتدائية والزرقا الاعدادية الحديثة الإعدادية،ومؤسسة بإدارة عزبة البرج التعليمية وهي مدرسة الجواهرة الابتدائية، ومؤسسة بإدارة دمياط التعليمية وهي مدرسة اللغات الرسمية الجديدة الابتدائية.

كما تم اعتماد 3 مؤسسات بإدارة الروضة التعليمية وهي مدرسة الروضة الاعدادية بنات الابتدائية و جمال طاهر خليل الابتدائية والرحامنه الإعدادية بنات.

وتم اعتماد مؤسستين بإدارة كفر سعد التعليمية هي مدرسة المحمدية الإعدادية و كفر سعد البلد الإعدادية بنات الإعدادية.

وأعرب علي عبد الرؤوف وكيل الوزارة ، عن خالص شكره وتقديره إلى وكيل المديرية ولفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنيًا ، دوام التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى اطار رؤية مصر 2030.