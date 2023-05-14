الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد 13 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن اعتماد الجودة في دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 224 بتاريخ 2/5/2023 لحصول 13 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط على شهادة الاعتماد.

وشمل القرار اعتماد 3 مؤسسات بإدارة السرو التعليمية وهي مدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية وتل الكاشف الابتدائية ومحمد سعيد السنباطي الابتدائية، و3 مؤسسات بإدارة الزرقا التعليمية وهي مدرسة المستقبل المتميزة لغات الإعدادية والشهيد محمود عصام الابتدائية والزرقا الاعدادية الحديثة الإعدادية،ومؤسسة بإدارة عزبة البرج التعليمية وهي مدرسة الجواهرة الابتدائية، ومؤسسة بإدارة دمياط التعليمية وهي مدرسة اللغات الرسمية الجديدة الابتدائية.

كما تم اعتماد  3 مؤسسات بإدارة الروضة التعليمية وهي مدرسة الروضة الاعدادية بنات الابتدائية و جمال طاهر خليل الابتدائية والرحامنه الإعدادية بنات.

وتم اعتماد مؤسستين  بإدارة كفر سعد التعليمية هي مدرسة المحمدية الإعدادية و كفر سعد البلد الإعدادية بنات الإعدادية.

وأعرب علي عبد الرؤوف وكيل الوزارة ، عن خالص شكره وتقديره إلى وكيل المديرية ولفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع  من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنيًا ، دوام  التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى اطار رؤية مصر 2030.

محافظ دمياط محافظة دمياط تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط

الأكثر قراءة

"مش معايا فلوس".. مسجل يعترف بتفاصيل قتل خالته وزوجها وحرق جثتيهما بالعمرانية

مصير مجهول.. القصة الكاملة لقتل شاب أمه في البحيرة

"قتل شقيقته فى الفيوم".. إحالة أوراق جزار إلى المفتى

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

التحريات الأولية: جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب بالخانكة

استمرار حبس سائق دهس طالبا وأصاب آخر بمنطقة النزهة بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة