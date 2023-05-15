مائل للبرودة صباحًا.. حالة الطقس اليوم الاثنين 15-5-2023 فى محافظات مصر

البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة أصبح من الموضوعات المهمة من أجل الاستعداد بشكل جيد قبل الخروج من المنزل وارتداء الملابس المناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة والتي نشهدها خلال هذه الأيام.



حالة الطقس اليوم الاثنين 15-5-2023 في محافظات مصر



في هذا التقرير تجدون تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 15-5-2023 في محافظات مصر ودرجات الحرارة المتوقعة.

يبدأ طقس اليوم الاثنين مائلا للبرودة في الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافيئًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومع برودة الصباح في الساعات الأولى تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15 مايو 2023

القاهرة 32 19

العاصمة الإدارية 33 18

6 أكتوبر 33 18

بنها 32 20

دمنهور 32 19

المنصورة 32 19

الزقازيق 32 19

شبين الكوم 32 19

طنطا 31 18

دمياط 25 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 24 17

رفح 25 17

رأس سدر 32 19

نخل 30 12

سانت كاترين 28 11

الطور 30 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 24 17

مطروح 23 16

السلوم 26 15

سيوة 30 16

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 21

سفاجا 33 20

مرسى علم 33 21

شلاتين 32 22

حلايب 28 20

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 32 19

بني سويف 32 19

المنيا 32 18

أسيوط 33 18

سوهاج 34 20

قنا 37 21

الأقصر 36 20

أسوان 38 22

الوادي الجديد 34 20

أبو سمبل 37 21





