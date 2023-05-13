رياح وارتفاع الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلاً للدفء على السواحل الشمالية حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت أن هناك نشاط رياح ورمال مثارة تؤثر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد؛ نظرًا لتكون منخفض حراري.

وترصد “الدستور” درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

اليوم السبت 13 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

غدًا الأحد 14 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

الإثنين 15 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.