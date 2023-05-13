السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الترطيب وارتداء ملابس فضفاضة.. كيف نتعامل مع الطقس الحار؟

حالة الطقس
حالة الطقس

في المراحل المبكرة من الإرهاق الحراري، قد تعاني من الغثيان والدوار وقد تكون متعبًا وضعيفًا، لذا لا بد أن تبحث عن الوسائل التى من شأنها حمايتك من هذا الإرهاق.

ووفقًا لتقارير موقع “WebMD”، إذا تُرك دون علاج، فقد يتحول إلى ضربة شمس، والتي يمكن أن تهدد الحياة، حيث تشمل الأعراض الارتباك، والإثارة، ودفء الجلد وجفافه، ودرجة حرارة الجسم غير المنضبطة.

كيف تحافظ على الحرارة الطبيعية في جسمك؟

شرب كمية من المياه كثيرة: شرب الكثير من المياه يعد من الأمور الجيدة حيث أن المياه تعمل على ترطيب الحرارة داخل الجسم، حتى لو لم تكن عطشانًا، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول أو الكثير من السكر.

ملابس قطنية: ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وذات لون فاتح، و ضع في اعتبارك ارتداء القطن الذي يمتص الرطوبة الزائدة ويساعد جسمك على البرودة.

خذ استراحة: حصر نشاطك بالخارج على ساعات الصباح والمساء عندما يكون الجو باردًا، و استرح كثيرًا في المناطق المظللة، لا ترهق نفسك.

ساتر: ارتدِ واقيًا من الشمس ونظارات شمسية وقبعة فضفاضة، ويمكن أن تؤثر حروق الشمس على قدرة جسمك على التهدئة ويمكن أن تساهم في الجفاف.

أكل خفيف: تناول وجبات صغيرة وخفيفة وتناول المزيد من الطعام، تضيف الوجبات الثقيلة مزيدًا من الحرارة حيث يعمل جسمك بجهد أكبر لهضمها.

لا تترك حيوانك الأليف: لا تترك الحيوانات الأليفة في الخارج أو في السيارات، تحقق من الأشخاص المرضى أو المسنين الذين تعرفهم هم الأكثر عرضة لمشاكل الحرارة.

الترطيب: إذا كنت تعلم أنك ستبقى بالخارج لفترة من الوقت، انقع قميصك أو قبعتك أو منشفة في ماء بارد واستخدمها للحفاظ على البرودة بالخارج.

وعندما تكون درجات الحرارة مرتفعة حقًا، حاول البقاء في الداخل والاستمتاع ببعض أجهزة التكييف، خاصة من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً عندما تكون درجات الحرارة في أعلى درجاتها، كما يمكن أن توفر المراوح الكهربائية بعض الراحة.

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