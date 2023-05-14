الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": الطقس اليوم حار نهارًا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس حار
طقس حار

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للبرودة صباحًا، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيفًا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة  اليوم الأحد: 

 القاهرة العظمى 30  درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة 

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة 

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى  22 درجة.

درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم طقس اليوم الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الخريف

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