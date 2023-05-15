الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ جيولوجيا يكشف سبب طلب الرئيس بالحفاظ على المياه الجوفية بشرق العوينات

المياه الجوفية
المياه الجوفية

قال أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم سابقًا، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع الرقعة الزراعية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والذي يعد من أساسيات الأمن القومي المصري.

 

أكبر المشروعات الزراعية على مستوى مصر 

وأضاف “جابر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكبر المشروعات الزراعية على مستوى مصر هما توشكى، وشرق العوينات، والأخير يقام جنوب مصر ومساحته الكلية 528 ألف، منهم  168 ألف فدان قمح و180 ألف فدان بطاطس وهو من المشروعات العملاقة التي تسد فجوة كبيرة جدًا في ظل الاضطرابات التي يعاني العالم منها.

 

وأشار أستاذ الجيولوجيا، إلى أن الاستصلاح الزراعي أهم مورد له هو المياه ويتم توفيرها من خزانات المياه الجوفية خاصة في منطقة شرق العيونات، مؤكدًا أن تربتها لايوجد بها ملوثات، ولكن المشكلة هي أن الخزان الجوفي غير متجدد، لأنه عبارة عن كمية من مياه تكونت من ملايين السنين ومصادر تزويده ضعيفة ويجب الحفاظ عليها ومن هنا كان تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه.

استاذ جيولوجيا المياه الجوفية تأكيد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستصلاح الزراعي شرق العوينات

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