أشرف زكى: عادل إمام قالى مفيش نقيب للممثلين غيرك

حل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ضيفاً في برنامج "حديث القاهرة" والذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على شاشة “القاهرة والناس”، وذلك في حوار ولقاء مفتوح عن “الكرة والمجتمع والفن”، تطرق فيه للحديث أيضاً عن بعض الأمور الفنية المختلفة في مصر.

ورد الدكتور أشرف زكي في البرنامج على أسئلة الإعلامي خيري رمضان؛ وخاصة عندما سأله عن ترشح الزعيم الفنان عادل إمام ليكون النقيب في انتخابات نقابة المهن التمثيلية؛ قائلاً: "في مجموعة من الفنانين ضغطوا على أستاذ عادل بشدة أن يترشح لمنصب النقيب عام 2004".

وأضاف قائلا: "الأستاذ عادل قال لهم طيب تمام، بعدها بيومين جاء اتصال لي من الأستاذ عادل، قال لي في مجموعة من الفنانين تحدثت معي بخصوص الترشح للنقابة بس مافيش نقيب غيرك، وفوجئت بقيامه مع فرقته على خشبة المسرح وقتها بإعلان دعمه لي".

وخلال اللقاء تحدث الدكتور أشرف زكي أيضاً عن المسرح وأمنياته، مؤكداً أنه لديه حلم لم يتحقق بعد، وهو عودة المسرح المصري، مشيراً أن العودة ليست من خلال التجارب فقط، بل بعودة دور العرض نفسها، وفتح المسارح المغلقة في القاهرة والإسكندرية؛ بينما تمنى إطلاق مبادرة عودة دور العرض المسرحية العريقة".

وخلال اللقاء تحدث الدكتور أشرف زكي أيضاً عن المسرح وأمنياته؛ مؤكداً أنه لديه حلم لم يتحقق بعد؛ وهو عودة المسرح المصري؛ مشيراً أن العودة ليست من خلال التجارب فقط؛ بل بعودة دور العرض نفسها؛ وفتح المسارح المغلقة في القاهرة والأسكندرية؛ بينما تمني إطلاق مبادرة عودة دور العرض المسرحية العريقة".