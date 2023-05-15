الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مياه القاهرة" تعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات المدرسة الثانوية الفنية لامتحانات الدبلوم

المهندس مصطفى الشيمي
المهندس مصطفى الشيمي

عقدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، اجتماعها الـ46 لمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2022/ 2023 واستعدادات المدرسة لامتحانات الدبلوم، حيث من المقرر أن تكون المدرسة مقرًا للجنة سير امتحانات الدبلوم للعام الدراسي الحالي والتي تبدأ 27 مايو الجاري. 

وذكر بيان للشركة القابضة للمياه، اليوم، أن الاجتماع حضره المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة، وخالد مهدى، المشرف على المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس الصادق محمد، مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية، وعلي جلال، مدير إدارة التعليم الصناعي بالقليوبية، وغزالي شعبان مستشار الشركة للمدرسة الثانوية، وخالد الدسوقى، مدير المدرسة. 

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى، إنه تمت متابعة جاهزية المدرسة لبدء تطبيق منظومة الجدارات المهنية واستكمال منظومة محاكاة التجربة اليابانية بإشراف مدير عام التعليم الفني ومدير التعليم الصناعي بالمديرية واستحداث تخصصي فني ميكانيكا وطلمبات بالمدرسة لخدمة شركات المياه والصرف الصحي واستعراض نماذج لكتب ومحتوى المادة التعليمية لتدريسها بمعرفة المختصين بالشركة، لتحديد المحتوى اللازم والمناسب للتخصص.

وأوضح أن المجلس تابع نتيجة امتحانات النقل للصف الثاني للعام الدراسي الحالي (الفصل الدراسي الأول)، واعتماد بدء التدريب الصيفي للطلاب بالشركات لدعم خبراتهم المهنية في قطاع المرافق، كما ناقش المجلس تطوير ورفع كفاءة المعدات لتدريب الطلاب عليها وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة لمحاكاة تجربة المدارس الفنية اليابانية والعمل على توفير مادة علمية قوية تفوق ما يُدرس بهذه المدارس.

الدراسى الثانى الشرب والصرف الصحي الشرب والصرف الصرف الصحي بالجيزة المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المهندس مصطفى مجاهد

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