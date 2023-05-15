"من السهل إلى الصعب".. التعليم تكشف طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي العام، لخوض امتحانات الثانوية العامة لعام 2022/2023، المقرر انطلاقها، يوم 12 يونيو القادم 2023، وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون واضحة الصياغة ومتدرجة من حيث الصعوبة من السهل إلى الأصعب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم مراعاة المستويات المعرفية عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

وكان أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ ، ب ، ج ، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، وجاء كالتالي :

- الاثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء.

الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

27 يونيو 2023 يحصلون الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك حتى 1 يوليو 2023.

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة .

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.