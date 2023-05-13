رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج وجدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

رابط بوابة الأزهر الالكترونية

لطلبة الأزهر والراغبين في معرفة نتائج الأزهر الإلكترونية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 يمكنهم من الحصول على غايتهم من خلال الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط واتباع الخطوات المطلوبة وكذلك كتابة البيانات المطلوبة وهو https://service.azhar.eg/

وتتيح البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف لجميع طلاب الأزهر من الإطلاع على نتائج الامتحانات الخاصة بهم سواء لمراحل المقل أو طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الازهرية وذلك من خلال إجراء هذه الخطوات:

الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج https://service.azhar.eg/

الضغط على الزر الخاص بكلمة "استعلام".

اختيار المرحلة الدراسة المراد معرفة نتيجتها.

كتابة جميع البيانات الشخصية للطالب المستعلم عن نتيجته (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة،..).

كتابة بيانات المعهد الأزهري المقيد به والمنطقة التعليمية.

كتابة رقم جلوس الطالب بشكل دقيق.

الضغط على الأيقونة الخاصة بزر"استعلام".

بانتهاء الخطوات تظهر النتيجة المستعلم عنها وكذلك المجموع الكلى للطالب وكذلك درجات كل مادة على حده.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2023

تعرف على جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 للشعبة الأدبية:

الفقه والحديث

الأحد 4 يونيو 2023: امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحاً + امتحان الحديث من 1:30 حتى 1:30 مساءً.

القرآن الكريم

الثلاثاء 6 يونيو 2023: القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحاً.

مادة البلاغة

الخميس 8 يونيو 2023: امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحاً.

الجغرافيا

الأحد 11 يونيو 2023: امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهراً.

النحو

الثلاثاء 13 يونيو 2023: امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحاً.

التفسير

الخميس 13 يونيو 2023: امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحاً.

التاريخ

الأحد 18 يونيو 2023: امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهراً.

الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 20 يونيو 2023: امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحاً.

الأدب والنصوص والمطالعة

الخميس 22 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحاً.

اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 25 يونيو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحاً.

الصرف

4 يوليو 2023: امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحا.

الإنشاء

الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

التوحيد

الخميس 6 يوليو 2023: من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 9 يوليو 2023: من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحاً.