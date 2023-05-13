رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

زاد البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج عبر المنصات الإلكترونية وذلك تزامنا مع موسم إعلان نتائج الطلاب حيث تتيح الاستعلام عن نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يستطيع طلاب الأزهر الشريف بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية معرفة نتائجهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 من خلال الخطوات الإلكترونية التالية:-

الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا).

تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتائجها.

كتابة بيانات الطالب المراد معرفة نتيجته بدقة (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة،…).

تدوين بيانات المعهد الأزهري المقيد به والمنطقة التعليمية.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات بالتفصيل والمجموع الكلي.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للأزهر الشريف بدأت يوم 28 ابريل 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراس يالحالي 2022-2023 بشعبتيها العلمية والأدبية وجاء جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 كما يلي :-

يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 امتحان مادة الفقة والحديث.

يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023 امتحان مادة القرأن الكريم.

يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 امتحان مادة الاستاتيكا.

يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 امتحان مادة الأدب والنصوص.

يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 امتحان مادة الأحياء.

يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 امتحان مادة النحو.

يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 امتحان مادة الكمياء.

يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 امتحان مادة الدنياميكا.

يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 امتحان مادة البلاغة.

يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 امتحان مادة التوحيد.

يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 امتحان مادة الصرف.

يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 امتحان مادة التفسير.

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