السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة لكل مادة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة توزيع درجات الثانوية العامة الجديد من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك بالتزامن مع اقتراب  موعد أداء الأمتحانات للثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي 2023.

“الدستور” تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي: 

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة كالآتي:

درجات وعدد أسئلة اللغة العربية 

تحتوى ورقة الأسئلة للغة العربية على 55 سؤال ومجموع درجاتها 80 درجة.. عدد الأسئلة المقالية 4 بها أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

درجات و عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 اللغة الأجنبية الثانية

عدد أسئلة اللغات الأجنبية الثانية “الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية” 31 سؤالًا ومجموعها الكلي 40 درجة.. يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة.

درجات و عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المواد العلمية 

عدد أسئلة المواد العلمية (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا فهي 46 سؤالًا، ومجموعها الكلي 60 درجة.. يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

درجات وعدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المواد الأدبية

عدد أسئلة المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) 46 سؤالًا ومجموع درجاتها 60 درجة.. يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية وموعد بدء الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وشروط دخول الامتحانات

الرياضيات 

أسئلة مادة الرياضيات البحتة، فجاء مجموع درجاتها 60 درجة موزعة كالآتي:

30 درجة لمادة الجبر والهندسة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على عدد 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

عدد أسئلة مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، موزعة كالآتي:

30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

30 درجة مادة الديناميكا، يبلغ عدد الأسئلة على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

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