جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية وموعد بدء الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل".

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

حسب الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أعلن عنها وزير التربية والتعليم منذ شهور مضت ونشرتها الوزارة على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية يوم الأثنين 12 يونيو وتنتهي الخميس 13 يونيو.

وجاء الجدول كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

مادة التربية الدينية والتربية الوطنية:

يوم الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

مادة الاقتصاد والإحصاء:

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.

مادة اللغة العربية :

يوم الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.

مادة اللغة الأجنبية الثانية :

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الجغرافيا:

يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الجغرافيا.

مادة التاريخ:

يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة التاريخ.

مادة اللغة الأجنبية الأولى:

يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

مادة علم النفس والاجتماع:

يوم الأحد 9 يوليو 2023، مادة علم النفس والاجتماع.

مادة الفلسفة والمنطق:

يوم الخميس 13 يوليو 2023، مادة الفلسفة والمنطق.

ومن ناحية أخرى أكد منشور لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع “فيسبوك”، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، سوف تأتي من بنوك الأسئلة، بعدما تم تدريب 50 ألف موجه ومعلم على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023.

كما أكدت الوزارة، على أهمية صياغة أسئلة الامتحانات بصورة دقيقة وواضحة، كما أكدت على أهمية سرعة الانتهاء من النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة 2023، موجهة مدير المركز القومي للامتحانات بالإعلان عنه على موقع الوزارة الإلكتروني الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد متصل اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022، واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أيضًا جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمكفوفين.