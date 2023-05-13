السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" تحسم الجدل بشأن لون نموذج امتحان الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أجابت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الاستفسار المثير للجدل بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بشأن «لون نموذج» الامتحان، متسائلين هل شرط أن يحصل الطالب على نفس لون النموذج كل مادة؟

وقالت المصادر إنه لا يُهم أن يكون نموذج كل مادة هو اللون نفسه أو نفس حرف النموذج سواء (أ.. ب.. ج .. د).

وأوضحت: "اللى الطالب يستلمه فى اللجنة يحل فيه أهم حاجة يكون متأكد من بياناته ورقم جلوسه". 

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، قائلا إنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو الجاري.

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