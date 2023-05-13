السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وشروط دخول الامتحانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى من المواضبع التى يزاد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

كانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن جدول امتحانات الثانوية العامة بفرعيها (علمي - أدبي) وذلك تماشيًا مع الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في بداية العام الدراسي وأعلن الوزير رضا حجازي عنها خلال المؤتمر الذي عقده منذ شهور مضت بمقر الوزارة.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وسوف تبدأ الامتحانات "امتحانات الثانوية العامة 2023"، للشعبة العلمية “العلمي علوم - العلمي رياضة”، يوم 12 يونيو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي 

التربية الدينية والوطنية:

يوم 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

الاقتصاد والإحصاء

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.

اللغة العربية

يوم الأحد 18 يونيو 2023، مادة اللغة العربية.

اللغة الأجنبية الثانية

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الكيمياء

يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء.

الفيزياء

 يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء.

الاستاتيكا "علمى رياضة"

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

اللغة الأجنبية الأولى

 يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جيولوجيا "علمي علوم"

 يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم.

 

التفاضل والتكامل"علمى رياضة" 

الأحد 9 يوليو 2023.

الديناميكا "علمي رياضة"

يوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الأحياء 

يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم.

الجبر والهندسة "علمي رياضة" 

يوم الخميس 13 يوليو لشعبة علمي رياضة.

10 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق الامتحانات

موقع وزارة التربية والتعليم.. تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023

 

شروط حضور امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

 

- حضور طلاب الثانوية العامة المقيدين بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الحالى 2022-2023، بنسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023.

- التسجيل على استمارة الثانوية العامة 2023، حيث أشارت الوزارة أن التقدم لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، شرط أساسي لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

 

تقسيم الأسئلة

يتم تقسيم أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، إلى 30% للفهم و40% للتطبيق و30% لحل المشكلات والإبداع.

الأسئلة المقالية

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المقالية ستكون قصيرة ومحددة وواضحة، كما ستكون الإجابة عليها محددة وقصيرة.

الوقت المخصص للامتحان

امتحانات الثانوية العامة 2023، يجب أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

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