13 دولة توقع على رسالة تحذر إسرائيل من هجوم رفح الفلسطينية

وقع وزراء خارجية 13 دولة، بما في ذلك الاقتصادات والديمقراطيات الكبرى، رسالة أُرسلت إلى الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، تطالبها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة، وفق وكالة “الأناضول”.

وقع على الرسالة دول مجموعة السبع كندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.

في الرسالة المؤلفة من أربع صفحات، حذر الوزراء من شن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، مشددين على أن ذلك ستكون له عواقب "كارثية" على المدنيين.

شددوا، أيضًا، على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية بذل كل ما في وسعها للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في قطاع غزة.

وطالب الوزراء إسرائيل بفتح جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك معبر رفح، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الفلسطينيين.

كما طلبت الرسالة من السلطات الإسرائيلية السماح بوصول منظمات الإغاثة الدولية، وكذلك وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، وضمان سلامة عمال الإغاثة والموظفين الدوليين، ومنح تصاريح كافية لسائقي الشاحنات المحليين.