الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

13 دولة توقع على رسالة تحذر إسرائيل من هجوم رفح الفلسطينية

آثار الدمار فى قطاع
آثار الدمار فى قطاع غزة

وقع وزراء خارجية 13 دولة، بما في ذلك الاقتصادات والديمقراطيات الكبرى، رسالة أُرسلت إلى الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، تطالبها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة، وفق وكالة “الأناضول”. 

وقع على الرسالة دول مجموعة السبع كندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.

في الرسالة المؤلفة من أربع صفحات، حذر الوزراء من شن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، مشددين على أن ذلك ستكون له عواقب "كارثية" على المدنيين.

شددوا، أيضًا، على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية بذل كل ما في وسعها للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في قطاع غزة. 

وطالب الوزراء إسرائيل بفتح جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك معبر رفح، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الفلسطينيين.

كما طلبت الرسالة من السلطات الإسرائيلية السماح بوصول منظمات الإغاثة الدولية، وكذلك وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، وضمان سلامة عمال الإغاثة والموظفين الدوليين، ومنح تصاريح كافية لسائقي الشاحنات المحليين.

رفح إسرائيل دول مجموعة السبع قطاع غزة معبر رفح

مواد متعلقة

4 مذابح و650 ألف نازح.. ليلة مرعبة عاشها سكان رفح الفلسطينية

محاولات إسرائيلية لاسترضاء القاهرة.. مباحثات لاستعادة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟