الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مذابح و650 ألف نازح.. ليلة مرعبة عاشها سكان رفح الفلسطينية

معبر رفح
معبر رفح

كشف عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، آخر تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري، مؤكدًا أن الخراب يعم في كل مكان برفح والنزوح مستمر في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية.

وقال خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إنه عند منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهداف أحياء من مدينة رفح الفلسطينية، وخاصة في الجنوب والشرق، ما انعكس سلبًا على عدد النازحين.

 

650 ألف نازح

وأضاف: "لدينا 650 ألف نازح حتى هذه اللحظات، تركوا مدينة رفح الفلسطينية، وهو نصف عدد النازحين منذ بداية الحرب، والآن باتوا في العراء".

وتابع الغنام: "نسمع بوضوح قوة القصف التي تستهدف الأبنية، ومن المنازل التي كان يسكنها عدد كبير الأمر الذي سينعكس على عدد الشهداء، حيث قامت قوات الاحتلال بأربع مذابح راح فيها شهداء ومصابون، ويحاول قوات الدفاع المدني الفلسطيني إنقاذ عدد كبير من الضحايا تحت الركام".

وأكد مراسل "إكسترا نيوز"، أن معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما زال مغلقًا من الجانب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إسرائيل تمارس سياسة الهدم في رفح ولكن بدون ضجة تستفز الرأي العام الدولي مثل ما فعلت في العمليات العسكرية السابقة في خان يونس على سبيل المثال.

رفح غزة قطاع غزة رفح الفلسطينية المجازر الإسرائيلية

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