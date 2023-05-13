السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

10 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قدم الخبير التربوى تامر شوقى عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات والتى سوف تنطلق فى 12 يونيو المقبل وتنتهى 15 يوليو.

وجاءت النصائح التي وجهها للطلاب عبر جروب حوار مجتمعى كالآتي:

_  تأكد من اتقانك لجميع أجزاء كل مادة

_ تفوقك يعني استذكارك لجميع المقررات واتقانك لها لا أن تذاكر بعضها وتهمل بعضها 
  
_ لا تضيع وقتا في استذكار دروس سبق أن ذاكرتها واتقنتها لان ذلك يسبب هدرا في وقتك وتعلمك ولا يضيف لمعارفك شيئا جديدا

_ خصص الوقت الأكبر لاستذكار الدروس  التي لم تتقنها بعد

_ الحفظ ليس شيء سيئا بل هو مطلوب ما دام قائم على الفهم

_ كتيبات المفاهيم مثل العكاز يعينك علي السير أما أقدامك الحقيقية هي استيعابك الجيد للمعلومات

_  لا يوجد أي استيعاب جيد بدون مذاكرة الدروس عدة مرات

_  حل النماذج والأسئلة هي الوسيلة الوحيدة للكشف عن مدى اتقانك أو عدم اتقانك أي درس 
 
_  لا تفوق دون مراجعة الدروس وحل الأسئلة عليها

_  لا تعتمد على حل الأسئلة التي تلي كل درس فقط بل المهم بعد حل الأسئلة التي تلي كل درس أن تقوم  بحل الامتحانات لأن طبيعة أسئلة الامتحانات أنها قد تتضمن عدة دروس في سؤال واحد ( أسئلة عرضية أو مستعرضة) وليست جزئية مثل أسئلة الدروس المنفصلة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن امتحانات الثانوية العامة 2023 هذا العام ستكون فى مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تصريحات صحفية له من قبل أن الامتحانات هذا العام سوف تكون بلا غش أو تسريب، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة ضد الغشاشين فى امتحانات الثانوية العامة 2023. 

التربية والتعليم والتعليم التع التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخبير التربوي الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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