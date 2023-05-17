أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة.. ويستعرض "الدستور" في تقريره امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة

السبت 20 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية والخط.

الأحد 21 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 مايو 2023.. امتحان مادة الهندسة.

الثلاثاء 23 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

الأربعاء 24 مايو 2023.. امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية

وتابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، اليوم الإثنين، العملية الامتحانية لصفوف النقل.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها ولم تتلق الغرفة أية مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية في أي من المراحل.

وأكد وكيل الوزارة على المتابعة الدورية لمديري العموم للجان الامتحانات للوقوف سريعا على أية معوقات، كما أشاد على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملاءمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم ونبه على ضرورة متابعة الطلاب أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على سلامتهم، ووجه سلومة مجددا ودائما بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصا على مصلحته.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

وكان أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا نفت فيه ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية عن غش إلكتروني بمادة الكيمياء للصف الأولى الثانوي والذى تم فى يوم 8 مايو

وأكدت المديرية في بيانها، أن الامتحانات على مستوى المدرسة ولم تتلق غرفة العمليات بالإدارات أو المديرية أي شكوى تعوق سير العملية الامتحانات، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة بشأن حيازة التليفون المحمول داخل اللجان التي تصل إلى حد إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالكامل.