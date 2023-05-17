مصدر بـ"تعليم القاهرة": نتتبع صور امتحان "عربي الإعدادية" لرصد مسربها

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تقوم بتتبع مصدر الصور المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا، للوصول للطالب الذي قام بتصويرها وتداولها.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أنه فور الوصول للطالب ومكان لجنته، سيتم تحويلة للشؤون القانونية هو والمراقب وتطبيق قانون الغش عليه.

وكانت قد تداولت صفحات الغش الإلكترونية، عبر التليجرام، صورا يزعمون أنها امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤدية طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة داخل اللجان الآن، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية ال٣٣، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وقام مدير المديرية بالتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشدداً على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها.