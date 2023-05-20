السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2023| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

الامتحانات
الامتحانات

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2023 يرتفع البحث عنها فور انتهاء الطلاب من الامتحانات في “الفصل الدراسي الثاني”، والدخول على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات للاستعلام عن كشف بيان نجاح الطلاب الذين ظهرت نتائجهم بعد التصحيح والمراجعة.

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2023

ومن هذا الجانب، ننشر في التقرير التالي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 للاستعلام عن نتيجة الطلاب بنهاية العام الدراسي بالرقم القومي أو بالاسم، وذلك عبر بوابة الخدمات التعليمية التي حددتها محافظة “القاهرة”، وستعلن النتائج النهائية للطلاب فور ظهورها واعتمادها رسميا في الإدارات التعليمية لكل محافظة من خلال الرابط التالي:

رابط نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2023

 https://eduserv.cairo.gov.eg


موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 توفره “وزارة التعليم” لهذه المرحلة على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 في مصر للاستعلام بالرقم القومي أو “بالاسم” عن نتائج الصفوف التالية:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم”

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم”

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم”

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم”

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم”

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالرقم القومي أو “بالاسم”


بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي محافظة القاهرة


وفي هذا السياق، للاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية “الترم الثاني” وخاصة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي، يجب على “المستعلم” اتباع الخطوات الآتية، بعد الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي:

  • (خطوة أولى): اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg
  • (خطوة ثانية): إدخال الرقم القومي للطالب/الطالبة.
  • (خطوة ثالثة): اختيار المرحلة الدراسية الابتدائية و“الترم الثاني”.
  • (خطوة رابعة): اختيار الصف الرابع، أو الصف الخامس الابتدائي 2023.
  • (خطوة خامسة): اختيار العام الدراسي 2022-2023.
  • (خطوة سادسة): اختيار الفصل الدراسي آخر العام “الترم الثاني”.
  • (خطوة سابعة): اختيار عرض النتيجة.
  • (خطوة ثامنة): وأخيرا ستظهر النتيجة فور إعلانها.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023

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