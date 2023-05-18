ننشر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023، حيث يبحث مجموعة كبيرة من أولياء أمور طلاب وطالبات صفوف النقل بدءاً من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الاعدادي لعام 2022-2023، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وذلك بعد اعتماد بعض النتائج.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023

وفي هذا الإطار، نعرض لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تعلن جميع نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس وكذلك بالرقم القومي أو بالاسم فقط، عقب اعتمادها لكافة المحافظات عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages، ثم تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها:

• نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.

• نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.

• نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023.

• نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.



بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

وهناك طريقة أخري للاستعلام عن النتائج وهي بوابة التعليم الأساسي، ويستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الثاني لعام 2022-2023، من خلال الخطوات كالآتي:

خطوة أولي: علي طالب/ة أو ولي الأمر تسجيل الدخول علي الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

خطوة ثانية: علي طالب/ة أو ولي الأمر ادخال الرقم القومي.

خطوة ثالثة: علي طالب/ة أو ولي الأمر اختيار المرحلة الدراسية.

خطوة رابعة: علي طالب/ة أو ولي الأمر اختيار الصف الدراسي.

خطوة خامسة: علي طالب/ة أو ولي الأمر اختيار العام الدراسي.

خطوة سادسة: علي طالب/ة أو ولي الأمر اختيار الفصل الدراسي.

خطوة سابعة: علي طالب/ة أو ولي الأمر الضغط على أيقونة «عرض النتيجة».

وأخيراً نظهر أمامك النتيجة فور اعتمادها و ظهورها رسمياً.

ميعاد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني 2023

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بميعاد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023 للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني والثالث الإعدادي، أنها ستكون موحدة على نطاق الإدارات التعليمية المختلفة في كل محافظة على حدة.

كما أوضحت إلى أن موعد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، للصفوف ومراحل التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ويتاح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 الترم الثاني لكافة المحافظات، حيث ستعلن عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، سوهاج، قنا، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر وغيرها.