يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الصف الرابع عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي، حيث أعلنت محافظة القاهرة عبر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي، وأتاحت على الموقع الرسمى الخاص بها النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي

والرابط الذي يمكنك الحصول منه على نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة هو (من هنا).

وذكرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى فى القاهرة إن النتيجة أصبحت موجودة الآن فى المدارس ويمكن لأولياء الأمور الحصول عليها من المدارس مباشرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي إن اللون الأزرق: يعبر أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لأقل من 85.

أما اللون الأصفر الذي يظهر فى نتيجة الصف الرابع الابتدائي، يشير إلى أن درجات الطالب كانت من 50 لأقل من 65، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم، أما اللون الأحمر: يؤكد أن المتعلم حصل على درجات من 1 لأقل من 50، لافتًا إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم.

وأعلنت وزارة التعليم الطريقة الكاملة لتقييم نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي، موضحة أن نظام التقييم الذي سيتم تطبيقه على الصفين الرابع والخامس الابتدائي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن يكون نظام التقييم وأدواته كالآتي: تخصيص 60 درجة للاختبارات وتخصيص 35 درجة المهام الأدائية، إضافة إلى 5 درجات للمواظبة على الحضور.