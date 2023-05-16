الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي

رابعة ابتدائي
رابعة ابتدائي

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الصف الرابع عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي، حيث أعلنت محافظة القاهرة عبر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي، وأتاحت على الموقع الرسمى الخاص بها النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي

والرابط الذي يمكنك الحصول منه على نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة هو (من هنا).

وذكرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى فى القاهرة إن النتيجة أصبحت موجودة الآن فى المدارس ويمكن لأولياء الأمور الحصول عليها من المدارس مباشرة.

رابط بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي إن اللون الأزرق: يعبر أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لأقل من 85.

أما اللون الأصفر الذي يظهر فى نتيجة الصف الرابع الابتدائي، يشير إلى أن درجات الطالب كانت من 50 لأقل من 65، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم، أما اللون الأحمر: يؤكد أن المتعلم حصل على درجات من 1 لأقل من 50، لافتًا إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم.

وأعلنت وزارة التعليم الطريقة الكاملة لتقييم نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي، موضحة أن نظام التقييم الذي سيتم تطبيقه على الصفين الرابع والخامس الابتدائي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن يكون نظام التقييم وأدواته كالآتي: تخصيص 60 درجة للاختبارات وتخصيص 35 درجة المهام الأدائية، إضافة إلى 5 درجات للمواظبة على الحضور.

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