الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

امتحانات
امتحانات

مع انتهاء العام الدراسي، وإعلان نتائج الكثير من المراحل الدراسية المختلفة، حرص طلاب أولى إعدادي على معرفة موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة، حيث بدأت جميع امتحانات الصف الأول الإعدادي بالفصل الدراسي الثاني 2022/2023 في يوم 6 مايو الماضي، وأنهى الطلبة امتحانهم في يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

وتستعرض "الدستور" من خلال السطور الآتية موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني لعام 2023 في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى رابط البوابة الإلكترونية بمحافظة القاهرة للاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

وتختلف جداول امتحانات الصف الأول الإعدادي في الترم الثاني 2023 بمحافظة القاهرة من إدارة إلى إدارة أخرى، وستظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي بالترم الثاني 2023 القاهرة في البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، حيث سيتاح للطلاب الاستعلام عن نتائج أولى إعدادي برقم الجلوس.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 القاهرة

وعن موعد نتيجة أولى إعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة، شغلت بال الكثير وهي لم تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني عن ميعاد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني إلى الآن، ولكنه يكون من المرجح أن سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد كافة الدرجات والمراجعة عليهم، حيث أن سوف يبدأ إعلان نتائج جميع صفوف النقل للمرحلة الابتدائية أولًا وتكون بحد أقصى الأسبوع القادم، ومن ثم الإعلان عن نتائج صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة

وعن لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي في الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة، سوف يتم إدراج النتيجة في البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة عقب الإعلان عنها رسميًا، وعقبها على الطالب أو على ولي أمره، اتباع جميع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج إلكترونيًا.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الخامس الابتدائي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة من هنا.

ثم الضغط على قائمة نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

وبعدها قم بتسجيل رقم الجلوس وتحديد السنة الدراسية وكافة البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على عرض النتيجة، وسوف تظهر خلال لحظات.

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