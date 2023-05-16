الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواقع المديريات.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

طلاب الصف السادس
طلاب الصف السادس الابتدائي

تصدر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس في جميع المحافظات قائمة بحث طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء الأمور خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع انتهائهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة.

وأوضحت أن النتيجة ستظهر فور انتهاء عملية تصحيح الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات الطلاب، على أن يتم إعلانها على نطاق الإدارات التعليمية المختلفة بالمديريات التعليمية بعد اعتمادها رسميًا.

رابط بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2023

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

وفيما يلي قائمة مواقع المديريات التعليمية في المحافظات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023 فور ظهورها رسميًا في كل محافظة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات

  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة الترم الثاني  اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة المنيا الترم الثاني  اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء  اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة قنا اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة بني سويف اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة الدقهلية 2023اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة  المنوفية الترم الأول اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية اضغط هنا  
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة عبر الشرقية اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة الفيوم  اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة أسوان الترم الثاني  اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة القليوبية  اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة سوهاج اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2023محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة دمياط اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة الأقصر الترم الثاني اضغط هنا.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

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