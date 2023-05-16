مواقع المديريات.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

تصدر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس في جميع المحافظات قائمة بحث طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء الأمور خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع انتهائهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة.

وأوضحت أن النتيجة ستظهر فور انتهاء عملية تصحيح الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات الطلاب، على أن يتم إعلانها على نطاق الإدارات التعليمية المختلفة بالمديريات التعليمية بعد اعتمادها رسميًا.

وفيما يلي قائمة مواقع المديريات التعليمية في المحافظات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023 فور ظهورها رسميًا في كل محافظة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات