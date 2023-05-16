بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الخامس الابتدائي

يسعى العديد من طلاب الصف الخامس الابتدائي معرفة النتيجة الخاصة به، عقب إعلانها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط من أجل نتائج التعليم الأساسي وهم الصفين الرابع والخامس الابتدائي، والرابط هو (من هنا).

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الألوان الخاصة بنتائج الصف الخامس الابتدائي وهى كالتالى.

وأعلنت عنها أيضا من خلال بيانات رسمية من قبل ولكن النتائج كلها متوفرة فى المدارس الآن.

دلالات الألوان فى نتيجة الصف الخامس الابتدائي

اللون الأزرق: يعبر أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لأقل من 85.

اللون الأصفر: يشير إلى أن درجات الطالب كانت من 50 لأقل من 65، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

اللون الأحمر: يؤكد أن المتعلم حصل على درجات من 1 لأقل من 50، لافتًا إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم

وأعلنت وزارة التعليم الطريقة الكاملة لتقييم نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

ووفقا لما أعلنت الوزارة، قالت إن نظام التقييم الذي سيتم تطبيقه على الصفين الرابع والخامس الابتدائي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن يكون نظام التقييم وأدواته كالآتي: تخصيص 60 درجة للاختبارات وتخصيص 35 درجة المهام الأدائية، إضافة إلى 5 درجات للمواظبة على الحضور.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج الخاصة بامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي النسبة فيها جيدة ويوجد العديد من الطلاب حاصلين على تقييمات عالية جدا بالإضافة إلى أن التقييمات أثبتت أن المهارات الخاصة بهم كبيرة.