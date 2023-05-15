رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات قائمة بحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في مصر، خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في كل محافظة، بعد الانتهاء المديريات التعليمية من أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف للتأكد من صحة الدرجات الطالب.

تفسير ألوان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني في صورة ألوان على النحو التالي:-

اللون الأزرق:- يعني أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة ووصل مجموع درجاته بين 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر:- يعني أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على مجموع درجات بين 65 لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر:- يعني أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم وحصل على مجموع درجات بين 50 لأقل من 65 درجة.

اللون الأحمر يعني أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وبحاجة لدعم كبير وحصل على مجموع درجات بين 1 لأقل من 50 درجة.