الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات قائمة بحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في مصر، خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في كل محافظة، بعد الانتهاء المديريات التعليمية من أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف للتأكد من صحة الدرجات الطالب.

تفسير ألوان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني في صورة ألوان على النحو التالي:- 

اللون الأزرق:- يعني أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة ووصل مجموع درجاته بين 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر:- يعني أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على مجموع درجات بين 65 لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر:- يعني أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم وحصل على مجموع درجات بين 50 لأقل من 65 درجة.

اللون الأحمر يعني أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وبحاجة لدعم كبير وحصل على مجموع درجات بين  1 لأقل من 50 درجة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة

طلاب السادس الابتدائى والثانى الإعدادى بالقاهرة يواصلون امتحانات نهاية العام

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023 ترم ثانى

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات

  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة  المنوفية الترم الأول اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية اضغط هنا  
  • نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة عبر الشرقية الترم الثاني اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة الفيوم  اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة أسوان الترم الثاني  اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة الترم الثاني  اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة المنيا الترم الثاني  اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة شمال سيناء  اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة قنا اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة بني سويف اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية 2023اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة القليوبية  اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2023محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة الاقصر الترم الثاني اضغط هنا.
نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف السادس نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

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