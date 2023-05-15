رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023 ترم ثانى

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 ترم ثاني من المواضيع التي يكثًر اليحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائى ترم ثانى 2023

عقب الانتهاء من عمليات تصحيح ورق الإجابة للترم الثاني 2023 ورصد الدرجات والمراجعة النهائية فإنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة والتي لم تعلن حتى اللحظة، ومن المنتظر إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى ترم ثانى 2023

- الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

- اختيار المرحلة التعليمية وهى "سنوات النقل ".

- اختار الصف وهو "الصف الرابع الابتدائي"،

-أختيار خانة الفصل الدراسى وهو "ترم ثانى"

- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

- كتابة الرقم القومي للتلميذ المراد الاستعلام عن نتيجته كما هو مدون في شهادة الميلاد.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

- اضغط على «استعلام».

تظهر النتيجة في نهاية الخطوات السابقة.

تفسير ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

الألوان هي الطريقة التي من خلالها يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ومراحل النقل بشكل عام يث يعبر كل لون عن مستوى الطالب .

اللون الأزرق

- اللون الأزرق في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023: يعني أن التلميذ حصل على مجموع من 85 إلى 100 درجة.

اللون الاخضر

- اللون الأخضر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023: يعني أن التلميذ حصل على مجموع درجات من 65 لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر

- اللون الأصفر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023: يعني أن التلميذ حصل على مجموع من 50 لأقل من 65 درجة.

اللون الأحمر

- اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023: يعني أن الطالب حصل على مجموع من الدعم من 1 لأقل من 50 درجة.