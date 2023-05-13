السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نتيجة 5 ابتدائي| نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023 الترم الثاني

نتيجة 5 ابتدائي|
نتيجة 5 ابتدائي| نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023

نتيجة 5 ابتدائي “الفصل الدراسي الثاني” من أكثر الموضوعات بحثا فور انتهاء الطلاب/الطالبات من تأدية الاختبارات، وننشر في السطور التالية روابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023 الترم الثاني، حيث انطلق العمل على تصحيح المواد في الإدارات التعليمية علي مستوى “محافظات” جمهورية مصر العربية، وسط ترقب انتهاء تصحيح وإعلان النتيجة بالاسم أو برقم الجلوس عبر البوابات الإلكترونية في كل محافظة على حدة، كما تتوفر مباشرة بالمدارس بعد اعتمادها لكل محافظة.

 

كيفية معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

(الخطوة الأولي):  الدخول على البواية الإلكترونية في المحافظة التابع لها "وننشر أهم الروبط في السطور التالية".

(الخطوة الثانية): نحديد “نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023”.

(الخطوة الثالثة): إدخال رقم الجلوس للطالب/الطالبة.

(الخطوة الرابعة): “وأخيرا” الضغط على كلمة بحث والحصول علي النتيجة.

 

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023 الترم الثاني


كانت امتحانات الصف الخامس الإبتدائي 2023 انتهت في يوم 10 مايو 2023، فالجدير بالذكر أنه تعمل الكنترولات بكل محافظات “مصر” علي تصحيح المواد وبعدها يتم رصد الدرجات وإجراء المراجعات النهائية لأرقام الطلاب التي حصلوا عليها. 

ولمعرفة نتائج الامتحانات الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 جميع المحافظات


ويستطيع الطلاب/الطالبات  وأولياء الأمور الاستعلام عن  نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023 الترم الثاني أو بإدخال رقم الجلوس بجميع المحافظات، والاطلاع على النتيجة عبر الدخول علي رابط البوابة الإلكترونية بكل محافظة وإليكم الروابط التالية: 

لينك نتيجة 5 ابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة القاهرة بالاسم أو برقم الجلوس اضغط  هنا

لينك نتيجة 5 ابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة "الجيزة" بالاسم أو برقم الجلوس اضغط هنـــــــــــا

لينك نتيجة 5 ابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة "الإسكندرية" بالاسم أو برقم الجلوس اضغط هنا

لينك  نتيجة 5 ابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة "كفر الشيخ" بالاسم أو برقم الجلوس اضغط هنا

لينك نتيجة الصف ال5 الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة "المنوفية" بالاسم أو برقم الجلوس اضغط هنا

لينك نتيجة الصف ال5 الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة "المنيا" بالاسم أو برقم الجلوس اضغط  هنا

لينك نتيجة الصف ال5 الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة "الشرقية" بالاسم أو برقم الجلوس اضغط هنا.

وللاطلاع على نتائج الامتحانات يجب الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

لينك نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023 الترم الثاني بمحافظة "الغربية" أو برقم الجلوس اضغط هنـــــــا

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رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالاسم فقط

 

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