رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي محور اهتمام الكثرين من أولياء الأمور حاليا عبر المنصات الإلكترونية تزامنا مع موسم انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والذي بدأت في شهر مايو الجاري وفقا لمخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الزمني للعام الحالي والمعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

ينتظر طلاب 5 ابتدائي إعلان نتائجهم في كافة المواد الدراسية بالفصل الدراسي الثاني 2022-2023 حيث يتم إعلانها رسميا من خلال بوابة نتائج طلاب التعليم الأساسي ويمكن الحصول على درجاتهم بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج سنوات النقل.

تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتائجها ( ابتدائي، إعدادي).

كتابة بيانات الطالب والمدرسة المقيد فيها بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في المواد الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

موعد الاستعلام عن نتائج 5 ابتدائي 2023

يمكن معرفة درجات طلاب 5 ابتدائي من خلال رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الذي تم تخصيصه للطلاب وأولياء أمورهم وذلك عقب اعتمادها رسميا من الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتي يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الاجابة والمراجعة ورصد الدرجات.

يذكر أن امتحانات طلاب 5 ابتدائي انطلقت في يوم السبت الموافق 6 مايو واستمترت حتى يوم الأربعاء 10 مايو الجاري حيث أدى الطلاب الامتحانات داخل اللجان المدرسية التي تم اختيارها وفقا لخطة وزارة الصحة من مساحات وتهوية اللجان لضمان سلامة صلاب المدارس أثناء الامتحانات النهائيةو للعام.

نتائج طلاب 5 ابتدائي 2023

فسرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دلالة الألوان في نتائج طلاب 5 ابتدائي وجاءت كما يلي :-

أزرق : اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة بتفوق.

أخضر : الطالب اكتسب المهارات المطلوبة.

أصفر : الطالب بحاجة إلى دعم.

أحمر : الطالب لم يتقن المهارات المطلوبة.

ويحصل الطالب على نتيجة من خلال هرم الألوان لمعرفة تقديره بالدرجات في كافة المواد الدراسية.

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